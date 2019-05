Une légende du Barça va prendre sa retraite

Xavi décrochera les crampons à la fin de la saison. C’est en tout cas ce qu’a annoncé la légende vivante du FC Barcelone, qui évolue actuellement avec Al Sad (Qatar), qu’il a rejoint en 2015 après avoir quitté la Liga.

À 39 ans, l’Espagnol pense que le moment est venu de raccrocher et d’entamer une carrière de coach.

Xavi est un exemple vivant du style de jeu emblématique du Barça. Il est arrivé au club lors de la saison 1991/92 pour jouer dans l’équipe des moins de 12 ans et La Masia. C’est l’endroit où il a appris les bases du football avant de devenir l’un des piliers de l’équipe première de Barcelone.

Il avait fait ses débuts sous la houlette de Louis Van Gaal et a fait partie des années glorieuses de l’équipe de 1998 à 2015. Il a fait son plus grand saut avec Frank Rijkaard et est devenu une superstar à l’époque de Guardiola.

Xavi a remporté 25 titres avec le Barça, dont les célèbres saisons des triplés de 2008/09 et 2014/15. Au total, il compte à son palmarès: 8 Liga, 3 Copa del Rey, 4 UEFA Champions League, 2 Coupes du Monde des Clubs de la FIFA, 6 Super Coupe d’Espagne et 2 Super Coupe de l’UEFA. Il a également remporté six fois la Copa Catalunya et une fois la Super Coupe de Catalogne.

N.K