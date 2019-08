Une délégation du Barça à Paris pour boucler le dossier Neymar

Selon des sources d’ESPN, le Barça serait prêt à offrir au PSG environ 100 millions d’euros avec Philippe Coutinho et Ivan Rakitic pour un éventuel retour de Neymar.

Une réunion entre les deux clubs a été organisée cette semaine et des sources ont déclaré à ESPN que le président du Camp Nou, Josep Bartomeu, a choisi Eric Abidal et Javier Bordas, pour représenter le club.

André Cury, directeur du club basé au Brésil, qui entretient des relations étroites avec la famille de Neymar, sera également présent. Abidal et Bordas ont d’ailleurs été aperçus à l’aéroport de Paris.

Notons que le Barca souhaitait négocier le retour de Neymar grâce à des échanges de joueurs. En plus de Coutinho et de Rakitic, les champions d’Espagne avaient envisagé d’ajouter Ousmane Dembele et Nelson Semedo. Une offre initiale de 60 millions d’euros plus Coutinho avait été rejetée par le PSG. Selon Le Parisien, plusieurs offres ont été proposées par le Barça, mais rien de très précis. Le PSG donnera une réponse dans 48 heures maximum.

N.K.