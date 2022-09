Une décision de la FRMF soulage le Wydad et le Raja

Le Wydad de Casablanca et le Raja de Casablanca ont poussé un grand « ouf » de soulagement après la décision de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

En effet, l’instance sportive nationale a décidé la prolongation de la période du mercato estival. Dans un communiqué, la FRMF a précisé que: « Parallèlement aux listes de la FIFA, concernant la période de transferts de joueurs pour le compte de la saison footballistique 2022-2023, il a été décidé que le mercato estival se prolongera jusqu’au 9 septembre courant, au lieu de la date initiale qui avait été fixée à la fin du mois d’août dernier ».

Cette nouvelle décision contribuera à ce que les deux grands clubs casablancais puissent prendre leurs dispositions afin de fixer leurs liste définitives respectives et, ainsi, permettre aux joueurs sur le départ d’avoir plus de temps à la recherche d’une autre équipe où évoluer.

Le Raja, pour sa part, compte se séparer de cinq joueurs à qui il a été demandé de trouver un autre club ou donner leur accord pour évoluer au sein d’une autre équipe de la Bototo Pro et ce, après que le Tunisien Faouzi Benzarti a décidé de ne pas compter sur eux pour la prochaine saison.

Quant au Wydad, il compte recruter d’autres footballeurs, jugeant que ceux qu’il a pressentis pendant le mercato ne sont pas au niveau demandé. Surtout, sachant que les supporters des Rouge et Blanc ont exprimé leur déception concernant certains noms et demandent le recrutement d’excellents joueurs et à de postes bien définis.

De surcroit, le détenteur du titre de la Ligue des champions de la CAF et champion du Maroc souffre de la pléthore de joueurs étrangers dans ses rangs. Ceux-ci sont, en effet, au nombre de six et le WAC sera dans l’obligation de se passer de l’un d’entre eux.

L.A.