Une carte du Maroc tronquée de son Sahara dans le clip de la CAN

C’est peut-être le début d’une grosse polémique, à moins que les autorités égyptiennes interviennent dans les plus brefs délais. Le clip de chanson officielle de la Coupe d’Afrique des Nations met en avant, vers la fin, une carte de l’Afrique avec le Maroc tronqué de son Sahara! Et on peut voir clairement le drapeau de la peudo-RASD!

La compétition démarre vendredi. La Fédération royale marocaine de football va certainement protester auprès des autorités égyptiennes et de la CAF. Si le clip est diffusé lors de la cérémonie d’ouverture, l’équipe nationale marocaine pourrait même se retirer de la compétition pour atteinte à l’intégrité territoriale au royaume.

Notons que le comité organisateur de la CAN 2019, qui se tiendra du 21 juin au 19 juillet en Égypte, a dévoilé la chanson officielle de l’événement mercredi dernier. Le tube est interprété par Hakim et deux autres artistes, un Nigérien et une Ivoirienne.

Bhyer Kabiro