Une blague sur Youssef En-Nesyri provoque la colère de Walid Regragui

Mourad Hdiouad est l’auteur d’une « blague » qui n’a pas été au goût de Walid Regragui. L’ex-Lion de l’Atlas s’est moqué de Youssef En-Nesyri, indiquant que les performances du joueur auraient besoin d’un « boost ».

D’après des informations exclusives de Le Site Info, la blague de mauvais goût a provoqué la colère de Walid Regragui. Dans une publication sur son compte Facebook, supprimée depuis, Hdiouad a déclaré : « L’unité antidopage de la FIFA appelle En-Nesyri à se doper ».

Le sélectionneur national a invité la presse et les fans des Lions de l’Atlas à exprimer leur soutien à ses joueurs, et particulièrement Youssef En-Nesyri, pour le Mondial 2022. Regragui avait déclaré après Maroc-Chili: « sans En-Nesyri, nous n’aurions pas pu vaincre le Chili. C’est un joueur qui se bat sur le terrain. Il est polyvalent et assure l’attaque et la défense en même temps. S’il ne marque pas, un autre joueur assurera à sa place ».

A.O.