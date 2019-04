Une ancienne gloire de l’Ajax tire à boulets rouges sur Ziyech

Hakim Ziyech n’a reçu aucune offre de la part d’une grande écurie européenne. C’est ce qu’a avancé l’ancienne gloire de l’Ajax, Kenneth Perez, dans une interview livrée à Voetbalprimeur.

Selon Perez, Ziyech ne devrait pas rejoindre un petit club de la Premier League, mais devrait choisir une équipe comme Hoffenheim en Allemagne. Perez estime que Ziyech est physiquement incapable de jouer en Angleterre.

« Premièrement et pour être honnête, je ne peux pas imaginer que Ziyech puisse atteindre de grands sommets puisque l’âge du joueur (26 ans) joue un rôle. Il est faible pour un championnat comme celui de l’Angleterre », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter: “deuxièmement, le joueur perd la balle régulièrement parce qu’il prend beaucoup de risques”.

En revanche, Perez n’a pas manqué d’évoquer les bonnes statistiques de Ziyech et son goût pour le travail d’équipe.

Selon lui, Hoffenheim est le club idéal pour l’international marocain. « Ce serait un pas en avant, un club moyen de la Bundesliga dans lequel il pourrait être la vedette », a-t-il conclu.

Hakim Ziyech est pisté par plusieurs clubs. Notons que la presse néerlandais et allemande parlent d’un accord entre le joueur et le Bayern Munich et que le transfert devra être conclu dans les semaines à venir. Mais quelle mouche a piqué Kenneth Perez?

N.K