Un Sud-Africain candidat à la présidence de la CAF

La Fédération sud-africaine de football (SAFA) a approuvé la candidature de Patrice Motsepe à la présidence de la Confédération africaine de football (CAF), a annoncé lundi la fédération de ce pays d’Afrique australe.

Motsepe est « la personne la plus appropriée que nous pourrions proposer pour la direction de la CAF », a indiqué le président de SAFA, Danny Jordaan, lors d’un point de presse avec la ministre sud-africain des Sports, des arts et de la culture, Nathi Mthethwa.

« Son sens des affaires, ses capacités managériales, sa formation juridique, son réseau commercial mondial, son engagement et son amour pour le football africain en font le meilleur choix pour le leadership du football africain », a-t-il dit.

Jordaan a souligné également que l’environnement actuel du football exige des partenaires commerciaux du football africain à réexaminer l’offre de compétition de la CAF, mettant l’accent sur la nécessité d’améliorer son profil mondial et sa position au sein de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).

Les domaines prioritaires qui devraient être abordés sont notamment le renforcement de la présence féminine dans le football, l’introduction de la technologie et de l’innovation pour améliorer la compétitivité de l’Afrique et la réduction des disparités entre les pays africains, a-t-il noté.

Par ailleurs, il s’agit de mettre en place des passerelles et des partenariats entre le football et le monde des entreprises, ainsi que de renforcer la gouvernance et l’éthique dans le football, soutient-il.

S.L. (avec MAP)