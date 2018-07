Un nouveau pays veut attirer Hervé Renard

Le principal intéressé ne s’est toujours pas officiellement exprimé sur son avenir, et continue donc à entretenir le flou. La semaine dernière, Hervé Renard a remercié son équipe pour le travail accompli en Russie. “Merci à l’ensemble du staff pour ce moment magique à jamais dans ma mémoire”, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. D’aucuns y ont vu un adieu implicite et une manière d’annoncer progressivement son départ de la sélection. D’autres informations font état de trois conditions posées par le sélectionneur pour rester à la tête de l’équipe nationale. Affaire à suivre.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK