Un Marocain tape dans l’œil du Real Madrid

Le Real Madrid est entré en lice pour obtenir les services du Marocain Nousair Mazraoui, dont le contrat avec l’Ajax Amsterdam expire en fin de saison.

Selon le quotidien espagnol As, les Merengues s’intéressent au joueur, à l’instar de Manchester City et d’autres clubs. Le Real Madrid compte renforcer la position d’arrière droit occupée par Dani Carvajal, dont le niveau a baissé à cause des blessures.

Notons que des sources médiatiques ont rapporté que le Marocain de 24 ans suscite l’intérêt de plusieurs autres clubs dont le Bayern Munich et la Juventus.

M.F.