Un magazine sportif allemand sous le charme de Yassine Bounou

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc, qui a battu, mardi soir, l’Espagne aux tirs au but grâce au « gardien souriant » Yassine Bounou, est « incontestablement » la surprise de la Coupe du monde 2022, écrit, mercredi, le magazine sportif allemand Sportschau.

Le Maroc remporte d’abord le groupe F devant la Croatie et la Belgique, puis élimine l’Espagne, favorite à remporter le sacre mondial, relève le média.

« La défense marocaine est outrageusement bonne. Le Maroc n’a concédé qu’un seul but dans le tournoi, et c’était un malheureux but contre le Canada. Les stars offensives croates, belges et espagnoles n’ont pas réussi à percer le rempart défensif autour du capitaine Romain Saïss », note la même source.

De plus, le Maroc a des arrières latéraux de classe mondiale, à l’image d’Achraf Hakimi et de Noussair Mazraoui. Une occupation dont l’Allemagne ne peut que rêver. Les jeunes Marocains sont à la fois plus que solides en défense, mais peuvent aussi développer toute leur puissance offensive, poursuit Sportschau.

« Et même si la défense marocaine rate un ballon, le gardien Yassine Bounou est toujours là. Il est déjà un héros national grâce à ses arrêts contre l’Espagne », fait remarquer le magazine. Et de noter que jusqu’à 30.000 supporters marocains font de chaque match de la Coupe du monde un match à domicile, relevant qu’il n’est pas étonnant que le Maroc soit si impressionnant lors de ce Mondial. « Avec des fans aussi passionnés, il est difficile de perdre », lit-on.