Un Lion de l’Atlas victime de piratage mal intentionné

Aziz Bouhaddouz évolue actuellement à Al Baten dans le championnat d’Arabie saoudite. Son club est classé 13 ème et ne compte qu’une victoire pour trois défaite et un nul. Vendredi 19 octobre, Al Baten se déplacera à Ryad pour y jouer le leader Al-Nasr FC (5/5 victoires) où évoluent deux de ses compatriotes, Nordin Amrabat et son compère Abderrazak Hamdallah.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK