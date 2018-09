Un Lion de l’Atlas courtisé par le FC Barcelone

Le FC Barcelone cherche à attirer l’international marocain Amine Harit qui évolue actuellement dans les rangs du FC Schalke 04, à partir de la saison prochaine.

Selon le journal espagnol Sport, le directeur sportif des Blaugranas Pep Segura et le secrétaire technique du club Eric Abidal ont mis une liste de joueurs à surveiller lors des matchs de la première journée de la Champions League. Des «dénicheurs de talents» relevant du club ont ainsi assisté aux matchs de Liverpool-PSG, Ajax-AEK et Manchester United-Young Boys afin d’observer certains joueurs comme Adrien Rabiot, Frenkie de Jong et Paul Pogba, et voir de près si leur style de jeu et leurs techniques répondent aux besoins du Barça.

La même source a ajouté que le club catalan a envoyé l’adjoint d’Eric Abidal Ramon Planes au Veltins Arena pour suivre le match qui a opposé Schalke 04 au FC Porto et surveiller par la même occasion, Suat Serdar, Nabil Bentaleb et Amine Harit.

Ce dernier, qui a joué 6 minutes contre le club portugais, figure dans les plans du Barça qui, selon le journal, s’attend à ce qu’il continue sur sa lancée et gagne davantage en maturité.

N.M.