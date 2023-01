Un Lion de l’Atlas au cœur d’une polémique (PHOTO)

Anass Zaroury, appelé en renfort pour la Coupe du monde après le forfait d’Amine Harit, a reçu plusieurs critiques sur la Toile.

Sur son compte Instagram, le joueur, qui évolue dans les rangs de EFL Burnley, a publié un post où il appelle ses fans à respecter sa vie privée.

Après avoir souhaité une bonne année à ses followers, Zaroury a indiqué : «J’accorde une grande importance à faire respecter le volet privé et familial de ma vie. En effet, faux comptes et fausses rumeurs se sont multipliés. Ceci n’a rien à voir avec mon statut de footballeur professionnel et je tiens à mettre une séparation claire».

Le message du joueur n’a pas manqué de faire réagir les internautes. Selon plusieurs followers, Zaroury ne fait pas partie des stars de la sélection et n’aurait pas dû poster ce message. «On aurait compris que Ziyech, Hakimi, Amrabat et d’autres joueurs fassent cette publication. Nous ne te connaissons même pas», «Il cherche à se faire remarquer», «Il a pris la grosse tête bien qu’il n’ait joué que quelques minutes au Mondial », « Avez-vous déjà vu Messi, Neymar, Ronaldo et d’autres joueurs stars, suivis par des groupies, demander à leurs fans de respecter leurs vies privées ?», peut-on lire entre autres commentaires.

Suite à cette avalanche de réactions, Anass Zaroury a supprimé son post et l’a remplacé par une photo de l’accueil populaire réservé aux Lions de l’Atlas après leur retour du Qatar.

H.M.