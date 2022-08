Un joueur tunisien fuit son pays dans un bateau de fortune (PHOTO)

Une histoire plus triste qu’insolite! Un jeune joueur du Club Sportif Sfaxien a décidé de fuir son pays, optant pour l’immigration clandestine, afin de se diriger vers l’Italie.

Le milieu du football tunisien ne fait que parler de Ali Chalbi, qui occupait le poste de gardien de but du CS Sfaxien. Le jeune joueur de 18 ans a partagé, via sa page Facebook, une image de lui, entouré d’autres migrants clandestins, avec la phrase « Al Hamdoulillah » , indiquant qu’il est bien arrivé vers sa destination.

Si son club ne s’est pas déclaré sur ce fait, l’intéressé s’est adressé au site Al Araby Aljadid, expliquant les raisons de son « aventure ». Chalbi a ainsi déclaré: « Je joue pour la division des jeunes du CS Sfaxien. J’ai même été gardien de but pour la sélection nationale des jeunes. J’ai été victime d’une certaine injustice lorsqu’on m’a mis à l’écart pour favoritisme ». Et de poursuivre: « J’ai fait une demande officielle aux autorités tunisiennes afin d’avoir un visa pour l’Italie, mais on me l’a refusé, malgré le fait que j’aie déjà visité ce pays ».

A propos de son avenir, Chalbi a déclaré au média: «Je ne suis pas parti vers l’Italie pour faire du tourisme. J’ai reçu une proposition officielle d’un club du championnat italien, d’autant plus que plusieurs clubs m’ont approché. Je n’avais pas d’autre choix. Les autorités tunisiennes ont refusé de m’aider et c’est ce qui m’a poussé à quitter le pays coûte que coûte ».

Le joueur n’a pas révélé l’identité de son « nouveau » club, mais il a indiqué que celui-ci prend en charge toutes ses dépenses, et qu’il compte poursuivre ses études en Italie, du fait qu’il vient d’obtenir son baccalauréat.

A.O.