Un joueur du WAC remplace Amine Harit en sélection

“L’international marocain Amine Harit, joueur du club allemand Shalke 04, sera absent de la rencontre de l’équipe nationale face face au Malawi et lors du match amical face à l’équipe d’Argentine, en raison d’une blessure”, indique la FRMF dans un communiqué.

“Le sélectionneur national Hervé Renard, a décidé d’appeler le joueur du Wydad Walid El Karti pour palier cette absence et participer au stage de préparation des Lions de l’Atlas”, ajoute le communiqué.

Pour préparer le match officiel Malawi-Maroc prévu le vendredi 22 mars pour le compte de la 6ème et dernière journée (Groupe B) des éliminatoires de la CAN 2019 et le match amical face à l’Argentine qui se jouera le mardi 26 mars au Grand stade de Tanger, le sélectionneur national Hervé Renard a fixé le programme suivant:

Lundi 18 mars 2019 :

16h00 : séance d’entrainement à huis clos au terrain annexe du complexe Sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Mardi 19 mars 2019 :

10h30 : séance d’entrainement à huis clos au terrain annexe du complexe Sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

16h30 : séance d’entrainement ouverte à la presse (15 premières minutes pour prendre les images photos-vidéos) au terrain annexe du complexe Sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Mercredi 20 mars 2019 :

10h00 : séance d’entrainement à huis clos au terrain annexe du Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Après-midi : départ pour le Malawi

Jeudi 21 mars 2019 :

15h00(Heure du Malawi) : séance d’entrainement ouverte à la presse (15 premières minutes pour prendre les images photos-vidéos) au Stade National de Bingu à Lilongwe capitale du Malawi.

Vendredi 22 mars 2019 :

15h00 (H.L soit 14h00 heure du Maroc) : Malawi vs Maroc au Stade National de Bingu à Lilongwe.

N.B : retour au Maroc directement après le match

Samedi 23 mars 2019 :

17h00 : séance d’entrainement à huis clos au terrain annexe du Grand Stade de Tanger.

Dimanche 24 mars 2019 :

16h30 : séance d’entrainement à huis clos au terrain annexe du Grand Stade de Tanger.

Lundi 25 mars 2019 :

15h30 : point de presse du sélectionneur national, Hervé Renard, à la salle des conférences du Grand Stade de Tanger.

16h00 : point de presse avec deux joueurs de l’équipe nationale, à la salle des conférences du Grand Stade de Tanger.

16h30 : séance d’entrainement ouverte à la presse (15 premières minutes pour prendre les images photos-vidéos) au Grand Stade de Tanger.

Mardi 26 mars 2019 :

20h00 (Heure du Maroc) : Maroc vs Argentine au Grand Stade de Tanger.

A rappeler que Hervé Renard avait sélectionné 33 joueurs pour ces deux matches, l’occasion de constituer un large effectif avant la CAN 2019.

Sur les 33 joueurs, 18 feront le déplacement au Malawi alors que 15 resteront au Maroc pour préparer le match face à l’Argentine (deux séances à huis clos les 21 et 22 mars après midi au terrain annexe du Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat).

Apres le retour du Malawi, 23 joueurs seront désignés pour affronter l’Argentine.

S.L.