Un joueur du Real prend la défense de Zidane

La Liga a de nouveaux leaders. La cinquième journée a donné lieu à plusieurs changements concernant le classement, mais aussi laissé un message clair : le Real Madrid redresse sa situation, le Barça glisse dans une crise profonde.

Après une défaite douloureuse face au PSG mercredi (3-0) dans le cadre de la première journée de la Ligue des champions, le Real Madrid est allé chercher une réaction à Séville et les hommes de Zidane ont été à la hauteur en remportant une précieuse et courte victoire (1-0) contre FC Séville grâce à l’incontournable Karim Benzema, auteur de l’unique but de la rencontre.

Critiquée pour encaisser beaucoup de buts depuis le début de la saison, l’équipe de Zidane a démontré une solidité défensive notable et n’a pas laissé d’espaces à son adversaire du jour.

Après le match, Sergio Ramos, capitaine du Real, a pris la défense de son coach. “On est avec Zidane à 100%, même si les résultats ne sont pas bons. Il ne faut pas parler d’un remplaçant, c’est un manque de respect pour lui. Les choses vont prendre du temps, on parle de crise au bout de deux matchs, ce n’est pas normal. Il faut encore attendre et patienter avant de juger”, a lancé Ramos.

Avec leur victoire de dimanche soir, les Merengue se positionnent en tête du classement avec l’Athletic de Bilbao qui a pris le meilleur sur Deportivo Alavés (2-0). Les deux équipes comptent 11 points.

S.L.