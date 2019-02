Un joueur du Real cambriolé durant le Clasico

D’après l’émission El Chiringuito, l’attaquant du Real Karim Benzema a été cambriolé pendant le Clasico mercredi. Ce dernier n’a ni démenti, ni confirmé l’information.

Le FC Barcelone s’est imposé (3-0) face au Real Madrid, mercredi soir au Santiago Bernabéu, en match comptant pour les demi-finales retour de la Copa del Rey et file donc en finale.

Après une première mi-temps sans but, Luis Suarez a ouvert le score pour les Catalans à la 50e minute de jeu, avant que Raphael Varane ne marque un but contre son camp (CSC) à la 69e minute. Quatre minutes plus tard, Luis Suarez récidive en inscrivant le 3e but des siens.

S.L.