Un joueur du Raja dans le viseur d’Al Ahly

En plus de son intérêt pour Soufiane Rahimi, le club égyptien d’Al Ahly SC a également des vues sur son coéquipier au Raja, Ben Malango, selon des médias égyptiens.

L’émission égyptienne « Be on time » rapporte que l’entraîneur Pitso Mosimane étudie une proposition de la commission des recrutements du club, qui lui a suggéré de faire venir l’attaquant congolais. La source ajoute qu’Al Ahly compte recruter un « super attaquant » ayant un bon nombre de buts au compteur, et que Mosimane ne s’oppose pas à cette idée.

Le club égyptien porte un intérêt particulier pour les joueurs du Raja. Il avait déjà recruté le défenseur Badr Benoun l’été dernier, et compte actuellement obtenir les services de Malango et Rahimi.

M.F.