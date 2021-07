Un joueur du Barça rejoint Getafe

Le jeune joueur de FC Barcelone Carles Alena rejoint définitivement Getafe, équipe de la banlieue de Madrid où il a joué les six derniers mois en prêt.

Après 16 ans passés au FC Barcelone, le club catalan a remercié le milieu de terrain «pour son engagement et son dévouement et lui souhaite bonne chance et succès dans le futur».

Le club dirigé par Joan Laporta se réserve 50% d’une future vente du joueur, une option de rachat et un droit de regard sur toute offre reçue par le club madrilène, indique le Barça dans un communiqué.

Carles Alena, qui a signé un contrat de 5 ans pour un transfert estimé à 5 millions d’euros, a disputé 22 matchs sous le maillot de Getafe depuis son prêt en janvier.

Il a inscrit deux buts et donné deux passes décisives.

S.L. (avec MAP)