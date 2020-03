Un joueur de la Juventus testé positif au coronavirus

La Juventus a annoncé, mercredi soir que son défenseur Daniele Rugani a été testé positif au nouveau coronavirus, le premier footballeur de Serie A à être touché par la maladie.

Le club a indiqué que l’international italien âgé de 25 ans est “actuellement asymptomatique”.

“La Juventus active en ce moment toutes les procédures d’isolement prévues, y compris le recensement de ceux qui ont eu des contacts avec lui”, a précisé le club dans un communiqué.

Coronavirus a fait 827 morts en Italie, et plus de 12.000 cas ont été recensés parmi eux plusieurs joueurs de Serie C (3e. div) déjà victimes du virus. Alors que la Serie A a été suspendue lundi jusqu’au 3 avril, l’annonce de ce test positif complique encore un peu plus l’organisation du 8e de finale retour de Ligue des Champions entre la Juventus et Lyon.

S.L. (avec MAP)