Un joueur de la Botola suspendu deux ans

La Commission centrale de discipline et du Fair Play de la Fédération royale marocaine de Football (FRMF), réunie jeudi 14 mars, a décidé de suspendre le joueur du Difaâ d’El Jadida Mehdi Karnass deux ans, dont un avec sursis, et ce pour coups et blessure à l’encontre de l’arbitre du match face à l’Olympic de Safi.

Selon l’article 86 du code disciplinaire, cette suspension est assortie d’une amende de 10.000 dirhams, ajoute la FRMF.

A rappeler que cette rencontre, disputée samedi dernier pour le compte de la 21è journée, a été remportée par l’OCS (3-2).

S.L.