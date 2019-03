Un joueur de la Botola convoqué par Hervé Renard

Trois semaines nous séparent des deux prochaines rencontres de la sélection nationale. Le match contre le Malawi le 23 mars et le choc amical contre l’Argentine trois jours après à Tanger.

Le sélectionneur des Lions de l’Atlas, Hervé Renard, va bientôt dévoiler sa liste et il faut s’attendre à des surprises. En plus des nouveaux noms comme Oussama El Idrissi et Yunis Abdelhamid, un joueur de la Botola serait de la partie.

Il s’agit de Abdelkrim Baadi, l’arrière gauche marocain qui ne cesse d’impressionner avec le HUSA d’Agadir. C’est en tout cas ce qu’a annoncé le club du Souss sur son site officiel.

Si Achraf Hakimi et Hamza Mendyl pourraient manquer à l’appel puisqu’ils seront convoqués pour la double confrontation des U23 face à la République démocratique du Congo, Baadi devrait permettre à Hervé Renard de combler certaines absences dans son secteur défensif.

Le sélectionneur national compte, par ailleurs, donner l’occasion à de nouveaux joueurs afin de gagner en expérience et être prêts pour la Coupe d’Afrique. Le duel contre le Malawi, pour le compte des éliminatoire de la CAN 2019, est sans enjeu puisque l’équipe nationale est déjà qualifiée. La compétition aura lieu en Égypte du 21 juin au 19 juillet et le tirage au sort est prévu le 4 avril prochain.

