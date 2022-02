Un joueur de Chelsea encense Hakim Ziyech

Le défenseur de Chelsea Andreas Christensen a fait l’éloge de son coéquipier marocain Hakim Ziyech, soulignant son importance pour les Blues.

Ziyech avait offert la victoire a Chelsea, samedi, en marquant l’unique but de la rencontre contre Crystal Palace à la 89e minute. À cette occasion, Christensen a déclaré au site officiel des Blues : « Ziyech a mérité ce but. Il a travaillé dur, et j’ai été triste pour lui quand son premier but a été annulé ».

Et d’ajouter : « C’est un joueur important pour l’équipe, surtout quand il marque des buts. Je suis très content pour lui ».

Notons que Chelsea affronte, ce mardi à 21h, le LOSC en 8e de finale de la Champions League.

M.F.