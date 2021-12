Un international marocain dans l’équipe type africaine de 2021

L’international marocain et star du Paris Saint Germain, Achraf Hakimi figure dans la liste des joueurs de l’équipe type de l’Afrique pour 2021 dévoilée par la Fédération internationale de football Histoire et Statistiques (IFFHS) dont le siège est à Zurich en Suisse.

En plus d’Achraf Hakimi, l’équipe type du continent africain comporte également l’Egyptien Mohamed Salah, l’Algérien Ryad Mehrez, le Tunisien, Ali Maaloul, en plus de quatre joueurs sénégalais, à l’instar d’Edouard Mendy, gardien de Chelsea, Kalidou Koulibaly, défenseur de Naples et Idrissa Gueye du PSG.

L’équipe, dirigée par l’entraîneur sud-africain Pitso Mosimane, est par ailleurs composée du duo ivoirien, Franck Kessié, star du Milan et Sébastien Haller de l’Ajax Amsterdam et le malien Amadou Haidara.

La Fédération internationale de football Histoire et Statistiques (IFFHS) est une organisation d’études historiques et statistiques sur le football, créée en 1984. Elle effectue de multiples classements de clubs et de personnalités du monde du football, et notamment un classement mondial des clubs de football.

