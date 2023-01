Un géant européen revient à la charge pour Azeddine Ounahi

Le SSC Napoli veut à tout prix s’offrir Azeddine Ounahi. A quelques jours de la fin du mercato hivernal, le club italien a fait une dernière tentative pour convaincre les dirigeants d’Angers d’accepter l’offre de 20 millions d’euros.

Selon le journal «Corriere dello sport», Ounahi souhaite rejoindre Naples, sauf que son club lui met les bâtons dans les roues, cherchant à tirer profit au maximum de cette opération.

A noter que Napoli est le club qui a le plus exprimé son intérêt pour le joueur depuis sa prestation xxl en Coupe du monde avec les Lions de l’Atlas. En plus du club Italien, plusieurs autres géants européens voulaient également recruter Ounahi comme Leicester City, Tottenham, l’Olympique de Marseille et l’Atlético de Madrid.

H.M.