Un géant de la Premier League sous le charme d’un Lion de l’Atlas

L’Ajax a fait un exploit en se qualifiant pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Parmi les architectes de ce succès, on retrouve un certain… Noussair Mazraoui, le latéral droit marocain qui s’est illustré en championnat mais surtout en C1.

Il avait fait un grand match face au Real Madrid, mais il a également été décisif contre le Bayern en phase de poules. Sans parler de sa prestation de haut vol contre Benfica.

Mazraoui est un défenseur qui aime l’attaque et il a une certaine aisance au niveau technique. Le profil qui pourrait intéresser un grand nombre d’équipes. Il est en effet pisté par plusieurs clubs dont un géant de la Premier League. Il s’agit d’Arsenal, le club londonien qui veut renforcer davantage sa charnière arrière.

Le média britannique Sports Witness a en effet fait savoir que les Gunners suivent le défenseur marocain de plus près et auraient entamé les premiers contacts avec les dirigeants néerlandais. Leur tâche ne sera pas aisée. Le Lion de l’Atlas plait également à l’AS Rome et à Napoli qui peuvent livrer une rude concurrence aux Londoniens.

La valeur marchande de Noussair Mazraoui est estimée à 12 millions d’euros. Le joueur avait récemment renouvelé son contrat jusqu’en 2022. Les Ajaxiens peuvent toutefois lâcher leur pépite marocaine si les Gunners déposent un gros chèque. Affaire à suivre.

N.K.