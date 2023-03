Un gâteau XXL pour le 30e anniversaire de Ziyech (VIDEO)

Pour son 30e anniversaire, l’international marocain Hakim Ziyech a eu droit à un beau cadeau de la part du staff de l’équipe nationale marocaine. Le Lion de l’Atlas a soufflé les bougies d’un énorme gâteau aux couleurs du drapeau national.

Les joueurs s’apprêtent à affronter samedi prochain le Brésil lors d’un match amical au Grand Stade de Tanger. Soulignons que c’est une première historique puisque c’est la première fois que la Seleçao se rend au Maroc pour disputer un match contre le Maroc.

Hakim Ziyech celebrating his 30th birthday with his Moroccan teammates 🥳 pic.twitter.com/Y2eD1mw7Mr

— Ziyech Xtra | Fan Account (@ZiyechXtra) March 20, 2023