Un faux communiqué fait réagir le département de Talbi Alami

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a nié toute responsabilité dans l’élimination de l’équipe nationale de Badminton des 12èmes Jeux africains, qui se tiennent au Maroc du 19 au 31 août.

Dans une mise au point vendredi, le ministère indique qu’une personne anonyme a publié sur un réseau social un “communiqué” dans lequel elle impute la responsabilité de l’élimination de l’équipe nationale du tournoi de Badminton au ministère de la Jeunesse et des Sports, soulignant qu’il s’agit là d’une allégation dénuée de tout fondement.

Le département de Talbi Alami explique qu’il n’est pas autorisé de choisir le staff des équipes nationales participantes et ne supervise pas leur entraînement, notant que “ces tâches incombent à la direction technique des Fédérations sportives concernées par la discipline”. Selon la même source, l’auteur de ce “communiqué” ignore les ABC des participations sportives et les normes techniques relatives à la sélection des joueurs et aux méthodes de préparation sportive.

Cet individu, ajoute le ministère, parle au nom de la Fédération royale marocaine de Badminton en usurpant une identité, relevant que les données contenues dans ce “communiqué” sont “erronées et mensongères”.

S.L. (avec MAP)