Un ex-Lion de l’Atlas invité par Belmadi pour assister à la finale (PHOTO)

L’ex-vedette des Lions de l’Atlas, Abdessalam Ouaddou, sera présent lors de la finale de la CAN 2019, qui opposera l’Algérie au Sénégal.

C’est en tout cas ce qu’il a annoncé sur les réseaux sociaux expliquant avoir été invité par la Fédération algérienne et par son ami Djamel Belmadi, coach des Fennecs.

“Bonjour à toutes et tous. De retour de vacances, j’embarque pour l’Égypte, assister à la finale de la CAN avec le fiston, invités par la fédération algérienne et mon ami Djamel Belmadi”, a annoncé l’ex-défenseur de l’EN.

Notons que la finale de la CAN 2019 se jouera, ce vendredi à 20H00 (GMT+1), et sera diffusée sur beIN Sports MAX AR HD 1 et 2.

L’Algérie s’est qualifiée pour la finale grâce à un somptueux coup franc de dernière minute de l’ailier de Manchester City, Riyad Mahrez, contre le Nigeria (2-1), tandis que le Sénégal, qui cherche à remporter le premier trophée de son histoire, a assuré son passage après la victoire, lors des prolongations, contre la Tunisie (1-0).

