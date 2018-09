Un entraineur français pour le WAC?

L’ancien entraîneur des Lions indomptables, Paul Le Guen, pourrait fort bien devenir le futur coach du Wydad, selon des rumeurs qui ont tendance à devenir de plus en plus plausibles. Il se murmure même qu’un accord de principe entre les deux partis aurait été conclu ce mardi et que le secret de polichinelle serait officiellement annoncé dans les jours à venir histoire de faire durer un suspense dont sont friands les dirigeants wydadis.

Rien, cependant n’aurait encore filtré quant au contrat ni sur son financement. Paul Le Guen un Lyonnais de cœur a été à la tête, avec plus ou moins de réussite, de clubs français de renom: OL, PSG, Rennes, ainsi que du club écossais des Rangers avant de devenir sélectionneur du Cameroun, puis de Oman.

Depuis le départ de Faouzi Benzerti pour les Aigles de Carthage, le WAC était en quête d’un technicien à sa tête digne de son renom. Pour pallier ce vide, le directeur technique des Rouges Abdelhadi Sektioui avait été appeler à la rescousse en attendant la venue de celui qui prendrait les rênes du tenant de la Ligue des Champions d’Afrique. D’autres noms avaient circulé Vahid Halidhozic et René Girard en l’occurrence, mais il semblerait au regard des sources du Site info que les négociations n’aient pas abouti.

En attendant, le WAC a une sacrée échéance, à savoir une petite ‘’remontada’’ face au Wifak de Sétif, lors de la rencontre retour au Complexe Mohammed V à Casablanca. En effet le club algérien avait battu le WAC d’un seul but, au quart d’heure de jeu, d’Isla Daoudi Diomande et les fervents supporters des Rouges n’entendent guère une sortie de route de la compétition, de cette oreille.

M.J.K