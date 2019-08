Un enfant se blesse en voulant approcher Mohamed Salah (PHOTO)

Un jeune enfant, fan de Liverpool, a été blessé après avoir heurté un lampadaire. Mais, selon lui, cela “valait vraiment la peine” parce qu’il a rencontré son héros, Mo Salah.

Louis Fowler a été assommé par le lampadaire alors qu’il poursuivait, en compagnie de son frère, le Pharaon égyptien des Reds qui quittait samedi le terrain d’entraînement.

Il s’est retrouvé avec un nez cassé, ensanglanté et était en train de perdre conscience lorsque Salah est arrivé chez lui près du terrain pour vérifier qu’il allait bien. Un moment qui a été immortalisé et largement partagé sur les réseaux sociaux.

“Je pleurais et j’essayais de sourire parce que j’étais heureux d’avoir rencontré Mo Salah, car il est mon héros”, a déclaré Louis à ITV News. Et d’ajouter: “J’étais si heureux mais en même temps j’avais très mal, alors je pleurais et je souriais”.

“C’est comme s’il avait des pouvoirs divins (parce que la douleur a disparu) … Je pense que la photo m’a vraiment aidé”, a-t-il conclu.

N.K

@MoSalah thank you for coming back to check on my boys after Louis KO’d himself trying to get a wave! He loves you so much and the pain went away instantly when you came to give them a hug. A nose reset worth well worth it he said. You are a top man and a true gent! #EgyptianKing pic.twitter.com/wrmHc4vxB9

— Joe Cooper 🐺 (@joecooper93) August 10, 2019