Un Emirati lance un tweet polémique sur Hervé Renard

L’animateur émirati Ali Humaid Juma a jeté un pavé dans la mare au sujet de Hervé Renard. Dans un tweet publié dimanche 3 février, il a indiqué que le sélectionneur national devrait bientôt prendre les rênes de la sélection émiratie en remplacement de l’Italien Alberto Zaccheroni.

«Le sélectionneur du Maroc Hervé Renard est le plus pressenti pour prendre les commandes de l’équipe des Emirats Arabes Unis après le départ de Zaccheroni. Il s’est déjà réuni avec les responsables pendant la Coupe d’Asie et l’officialisation devrait se faire dans les prochains jours. Renard rejoindra les Emirats bien qu’il soit engagé avec le Maroc qui disputera la CAN 2019 en Egypte», a-t-il affirmé.

Alberto Zaccheroni avait quitté ses fonctions après l’élimination des Emirats Arabes Unis de la demi-finale de la Coupe d’Asie 2019. La sélection s’était en effet inclinée sur le score de 4 à 0 face au Qatar.

Rappelons qu’Hervé Renard avait assisté au match Iran-Japon dans la tribune VIP du stade Hazza Bin Zayed à Abu Dhabi. Quelques heures après, plusieurs médias iraniens avaient annoncé, suite au départ de Carlos Queiroz de la Team Melli, que le responsable des relations publiques du ministère iranien des Sports et de la Jeunesse était en train de négocier avec Hervé Renard. La présence de ce dernier aux Emirats Arabes Unis avait en effet alimenté les rumeurs à ce sujet.

Pourtant, le président de la FRMF Fouzi Lekjaâ avait affirmé en octobre dernier dans un entretien accordé à la radio nationale, que “le principal objectif pour Renard est de remporter la Coupe d’Afrique des nations”. “Nous avons fixé la date du 16 juillet 2019, au lendemain de la compétition continentale, pour l’évaluation du travail du sélectionneur national, à l’issue de laquelle nous déciderons du sort de Renard avec les Lions de l’Atlas”. De plus, le Sorcier Blanc est lié par un contrat avec la FRMF jusqu’en 2022.

