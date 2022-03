Un député interpelle Benmoussa sur la non-convocation de Hamdallah en sélection

Le ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports a reçu une correspondance qui s’interroge sur l’absence au sein de l’équipe nationale de l’avant-centre Abderrazak Hamdallah, buteur patenté de l’équipe saoudienne Al-Ittihad Jeddah.

Il s’agit de la question écrite du député du Mouvement populaire, Adel Sbai, adressée à Chakib Benmoussa et s’interrogeant sur les vraies raisons de la non-convocation de Hamdallah dans la liste des Lions de l’Atlas. A noter que le parlementaire est de la ville de Safi, comme d’ailleurs Abderrazak Hamdallah et où le footballeur a fait ses débuts prometteurs de joueur qui l’ont propulsé actuellement comme l’un des buteurs les plus prolifiques au niveau du football mondial.

Dans sa correspondance, Adel Sbai soutient que Hamdallah est susceptible d’apporter une valeur ajoutée à l’équipe nationale lors du match barrage (aller et retour), comptant pour la qualification aux phases finales de la Coupe du monde Qatar 2022 et qui opposera les Lions de l’Atlas aux Léopards de la République démocratique du Congo, les 25 et 29 mars courant.

L.A.