Un défenseur du KACM signe à Lille

Un jeune joueur de la Botola vient de s’engager avec un club de Ligue 1. Il s’agit du défenseur central Saad Agouzoul, qui a signé à Lille, jeudi 11 juillet.

Agouzoul, qui a passé sa visite médicale jeudi, a signé un contrat courant jusqu’en 2024 pour un montant estimé à 600.000 euros.

“Je suis très content de venir au LOSC, un club prestigieux et réputé. Je ferai de mon mieux sur le terrain et je donnerai le maximum pour défendre ce maillot”, a-t-il déclaré au site du club. “J’ai hâte de découvrir cette équipe, de faire la connaissance de mes nouveaux partenaires. En ce qui concerne mes objectifs, je veux continuer de progresser, jouer, essayer de gagner ma place, mais aussi découvrir la Ligue des champions et, pourquoi pas, gagner des trophées avec le LOSC”, a-t-il affirmé après la signature.

Rappelons que le jeune défenseur a joué 28 matchs cette saison en Botola, et compte à son actif une seule réalisation.

