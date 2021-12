Un consultant sportif tunisien répond à Hafid Derradji après un tweet provocateur (PHOTO)

Après les Marocains, le commentateur sportif verbeux, l’inénarrable Hafid Derradji, s’en est pris maintenant aux Tunisiens. Et Tarak Dhiab, le consultant sportif de BeIn Sports, ex-milieu de terrain tunisien, a vite fait de répondre à la publication désobligeante et provocatrice du commentateur algérien qui ne cesse de se fabriquer des « ennemis classiques ».

Le Derradji en question avait posté une photo où l’on voit trois joueurs tunisiens à terre alors qu’un footballeur d’un pays d’Afrique du Nord se tient droit comme un i avec ce commentaire pernicieux et provocateur: « Un fennec est passé par là! ».

La réponse du berger à la bergère, fine et ciblée de Tarak Dhiab ne s’est pas fait attendre et à méditer longuement malgré sa concision. « Merci pour ta noblesse et ton respect pour tes collègues Hafid! Et sincères félicitations à l’équipe algérienne! », a écrit Dhiab.

Tout est dit dans ce message et prouve, si besoin est, la grande différence entre l’insolence du commentateur verbeux, qui ne rate aucune occasion de parloter à côté de la plaque, et la finesse sous forme de riposte polie, sensée mais qui en dit long, d’un Tunisien bien droit dans ses godasses d’ancienne star du ballon fond tunisien et africain.

Larbi Alaoui