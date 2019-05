Un coach italien prend des selfies à Marrakech (photos)

On le sait, plusieurs stars du ballon rond affluent à Marrakech pour des vacances agréables avec farniente garanti. Après les vedettes du Real Madrid, ou encore Cristiano Ronaldo, c’est au tour d’Antonio Conte de visiter la ville ocre.

L’ex-entraîneur de Chelsea n’a pas manqué de prendre la pose avec quelques habitants de la ville. Et le technicien italien fait beaucoup parler de lui en ce moment.

Après avoir quitté les Bleus l’été dernier, il devra reprendre du service à l’Inter Milan, selon plusieurs médias. Cela devrait être fait dans les jours à venir. Et quoi de plus beau et de plus reposant que de passer quelques jours à Marrakech, où il fait bon de se ressourcer, avant de faire son come-back!

N.K