Un club européen empêche un joueur de rejoindre le camp des Lions de l’Atlas

Un grand club européen a interdit à son joueur marocain de rejoindre les Lions de l’Atlas. Il s’agit de l’équipe néerlandaise AZ Alkmaar et le footballeur en question est Zakaria Aboukhlal, empêché de se joindre au camp d’entraînement de l’équipe nationale en vue du match amical qu’elle doit livrer face à l’équipe des Etats-Unis.

La cause invoquée de cette décision tient au fait que le club néerlandais se prépare à jouer la finale de la Ligue Europa Conference. Et AZ Alkmaar insiste absolument afin que que Zakaria Aboukhlal fasse partie de la formation qui affrontera, en aller et en retour, l’équipe du Vitesse Arnhem, entre les 26 et 29 mai courant. A noter que l’international marocain a contribué à la qualification de son club en inscrivant le but de la victoire contre Heerenveen en demi-finale de la compétition.

De ce fait, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) essaie de trouver un vol direct, pas trop épuisant, pour Aboukhlal, d’Amsterdam à Cincinnati (Etat d’Ohio) qui lui permettra d’être présent lors du match amical qui opposera les Lions de l’Atlas à l’équipe des USA, dans la nuit du 1er au 2 juin prochain, à 00h30, heure marocaine.

L.A.