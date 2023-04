Un club de Premier League veut Hakim Ziyech à tout prix

Tottenham a encore exprimé son intérêt pour Hakim Ziyech à l’approche du mercato estival. Selon le site «Football insider», le club anglais compte renforcer son effectif et souhaite recruter le Lion de l’Atlas. Et d’ajouter que Ziyech est convoité par plusieurs clubs de la Premier League mais que Tottenham est déjà prêt à faire une offre à Chelsea. Hakim Ziyech n’a d’ailleurs plus sa place au sein des Blues et ira certainement ailleurs lors de la prochaine fenêtre de transfert.

Rappelons que le joueur ne figurait pas dans les plans de Thomas Tuchel et Graham Potter, les deux derniers entraîneurs des Blues. Le Marocain était vraiment très proche de rejoindre le PSG et s’était même rendue à Paris, à quelques heures de la fin du mercato, dans l’attente d’un accord. Sauf que Chelsea n’aurait pas envoyé les bons papiers à temps pour homologuer l’opération auprès de la LFP. Chelsea aurait envoyé plusieurs fois de mauvais documents, et en retard.

Paris avait déposé un recours auprès de la LFP pour tenter de valider ce prêt malgré ces retards. Mais la commission juridique de celle-ci a rejeté la demande du club français d’homologuer le prêt de Hakim Ziyech.

H.M.