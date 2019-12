Un autre joueur du Barça forfait contre Alaves

L’attaquant espagnol du FC Barcelone Ansu Fati (17 ans) est déclaré forfait, samedi, face à Deportivo Alavés, suite une blessure à la hanche lors du match contre les “Meringues” mercredi, a annoncé le club ce vendredi.

“Le joueur Ansu Fati souffre d’une contusion à la hanche. Il est indisponible et l’évolution de sa blessure indiquera la durée de son indisponibilité”, a indiqué le club.

Bissaoguinéen naturalisé espagnol cette année, Fati avait remplacé Antoine Griezmann à la 83e minute du Clasico contre le Real Madrid mercredi soir au Camp Nou et a pu terminer la rencontre.

Ansu Fati avait été absent, le 7 décembre, contre Majorque, suite à des maux ressentis aux tendons rotuliens.

L’attaquant est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la Ligue des champions le 10 décembre dernier à 17 ans et 40 jours, grâce à un but inscrit en fin de match contre l’Inter Milan (3-1).

En plus d’Ansu Fati, les blaugranas seront privés des services du milieu de terrain brésilien Arthur et de l’ailier gauche français Ousmane Dembélé blessés pour son dernier match de l’année 2019 contre Alaves, samedi à 15h00 GMT.

M.D. (avec MAP)