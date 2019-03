Un arbitre tabassé par des joueurs à Kénitra (PHOTOS)

Un arbitre a été violemment agressé lors d’un match opposant une équipe de Kénitra à l’Ittihad Lalla Mimouna, pour le compte de la troisième division marocaine.

Les images de cette agression ont été largement partagées sur les réseaux sociaux. Celles-ci montrent plusieurs joueurs en train d’asséner des coups à l’arbitre de la Ligue Ouest du championnat amateur, Issam Zaidi. Les stadiers sont intervenus pour protéger ce dernier. L’arbitre a été transféré à l’hôpital le plus proche pour recevoir les soins nécessaires.

Un acte violent qui a suscité la colère d’un grand nombre d’internautes. Il faut dire que la violence dans les stades prend de plus en plus d’ampleur. La commission de discipline de la FRMF devrait se prononcer sur cette affaire dans les plus brefs délais. Les joueurs impliqués risquent gros.

N.K.