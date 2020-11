Un ancien rugbyman français retrouvé mort dans un parc près de Paris

L’ancien joueur international français de rugby Christophe Dominici a été retrouvé mort, ce mardi, dans le parc de Saint-Cloud, près de Paris, rapportent les médias locaux qui citent des sources concordantes.

L’ancien ailier et joueur incontournable du XV de France, qui était âgé de 48 ans, est monté sur le toit d’un bâtiment désaffecté du parc en début d’après-midi avant de sauter, a précisé une source policière. Un témoin aurait vu l’ancien joueur faire une chute de 10 mètres, a indiqué une source judiciaire.

Le parquet de Nanterre a ouvert une enquête pour rechercher les causes de la mort.

Né le 20 mai 1972 à Toulon, Christophe Dominici a effectué la majorité de sa carrière au sein du club parisien du Stade français durant 11 ans. Avec ce club, il a gagné pas moins de cinq titres de champion de France.

Légende du XV de France, l’ancien ailier a comptabilisé 67 sélections chez les Bleus. Il a notamment joué une demi-finale de la Coupe du monde de 1999 contre les Néo-Zélandais, où il avait marqué un essai qui avait ouvert la voie de la victoire aux Bleus, leur permettant d’accéder à la finale.

Finaliste de la Coupe d’Europe en 2001 et 2005 avec le Stade Français, il arrête sa carrière en 2008 et devient brièvement entraîneur-adjoint du club jusqu’en 2009. Il a également été consultant pour la radio et la télévision.

« Le rugby français perd une étoile, le XV de France un mythe, le Stade Français une légende et beaucoup d’entre nous un ami », a écrit sur Twitter le vice-président de la Fédération française de rugby Serge Simon.

« Durant les 11 années passées sous nos couleurs, Christophe aura, grâce à son incroyable talent et sa classe, grandement contribué à écrire la légende du club », a réagi, pour sa part, le Stade français.

M.S. (avec MAP)