Un ancien Lion de l’Atlas tire sa révérence

L’ancien international marocain de football et milieu de terrain de l’Union de Sidi Kacem, Larbi Chebbak, est décédé, jeudi à Casablanca, à l’âge de 73 ans.

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a indiqué, dans un communiqué publié sur son site, que la famille du ballon rond national a perdu “un grand nom qui a tant donné à la discipline au Maroc” . Le défunt avait évolué au sein de plusieurs clubs nationaux en plus d’avoir porté le maillot de l’Equipe nationale à plusieurs reprises.

Chebbak avait évolué au poste de milieu latéral dans les rangs de nombreux clubs nationaux, brillant en première division au sein de l’Union de Sidi Kacem, ce qui lui a permis de porter le maillot de l’équipe nationale et de contribuer à la victoire historique de la Coupe d’Afrique des Nations en 1976. Né en 1946 à Casablanca, Larbi Chebbak avait commencé sa carrière footballistique dans des équipes de quartiers, avant de se distinguer avec le club de l’Union Sidi Othmane et de porter le maillot du Moghreb de Tétouan et de l’Union de Sidi Kacem.

S.L. (avec MAP)