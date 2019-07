Un ancien Lion de l’Atlas félicite les Algériens

L’ex-vedette des Lions de l’Atlas, Abdessalam Ouaddou, était présent lors de la finale de la CAN 2019, qui a vu l’Algérie remporter son 2e titre africain après celui de 1990.

Ouaddou, qui était invité par la Fédération algérienne et par son ami Djamel Belmadi, coach des Fennecs, pour assister à la finale, n’a pas manqué de féliciter la sélection algérienne, sur les réseaux sociaux. “Je viens juste de quitter la délégation algérienne que je remercie au passage pour leur invitation. Et par la même occasion, je les félicite pour ce deuxième sacre. Ce fût la victoire d’un collectif, la victoire d’un homme de principe Belmadi, travailleur, honnête et la victoire d’un peuple. Sans oublier son staff dont Aziz Bourass entraîneur des gardiens et le Président de la fédération algérienne de football Kheïreddine Zetchi. Bravo, amplement mérité”, a-t-il lancé sur les réseaux sociaux.

L’ex-international marocain a également adressé un mot d’encouragement aux Lions de la Téranga. “Enfin toutes mes félicitations au Sénégal et mon ami Aliou Cisse pour son travail et leur parcours sur ces 2 dernières CAN”, a-t-il ajouté.

