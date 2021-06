Un ancien joueur du Wydad rejoint le casting de « La Casa de papel »

La cinquième saison de la série Netflix à succès « La Casa de papel » verra l’ancien joueur du Wydad, Mouhcine Nachet, rejoindre le casting. Il s’agit de la première expérience dans le domaine pour l’ancien Rouge et Blanc.

Dans des déclarations à Le Site info, Nachet a affirmé avoir passé une audition pour participer à la série espagnole l’année dernière. « J’avais passé le casting avant d’être pris par d’autres préoccupations sans me rendre compte que le réalisateur de la série m’avait envoyé un e-mail il y a des mois, m’annonçant qu’ils m’avaient choisi. Ne recevant pas de réponse de ma part, il m’a finalement contacté via Instagram », a-t-il confié.

Et d’ajouter : « Je suis actuellement en train de préparer les documents. Je suis en contact permanent avec le réalisateur et le staff de la série. Le tournage commence le mois prochain et aura lieu dans plusieurs villes marocaines ».

Concernant les critiques qui pointent du doigt son « intrusion » au domaine, Nachet déclare qu’il n’y accorde aucune attention, soulignant qu’il a toujours aimé vivre de nouvelles expériences. L’ancien Wydadi ajoute qu’il veillera à être à la hauteur, afin de satisfaire le réalisateur et les fans marocains de la série.

M.F.