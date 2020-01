Un ancien joueur du Raja rejoint le Real Saragosse

Le défenseur international marocain, Jawad El Yamiq, sociétaire de Genoa (championnat d’Italie), a été prêté jusqu’à la fin de la saison au club de deuxième division espagnole, Real Saragosse.

« Le Real Saragosse a conclu un accord avec Genoa CFC pour s’attacher les services du joueur marocain Jawad El Yamiq sous forme de prêt jusqu’à la fin de la saison », souligne l’équipe espagnole dans un communiqué.

El Yamiq (27 ans), qui se distingue par sa force physique et sa présence distinguée dans le jeu aérien, renforce la défense de Saragosse après son passage par la Série A, ajoute le club mythique du football espagnol qui a remporté six fois la Coupe du Roi et une Coupe de l’UEFA.

Actuel quatrième de la deuxième division espagnole, le club aragonais, éliminé mercredi soir de la Coupe du Roi par le Real Madrid, ambitionne de réaliser son rêve de revenir en Liga en fin de saison.

Né le 29 juillet 1992 à Khouribga, Jaouad El Yamiq avait passé cinq ans au sein de son club formateur pour rejoindre le Raja lors du mercato estival de 2016. En janvier 2018, il avait signé un contrat de trois ans avec le club italien du Genoa CFC.

S.L. (avec MAP)