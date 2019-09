Un ancien joueur du Barça écope de deux ans de prison

Le verdict est tombé pour Arda Turan. L’ex-joueur du Barça a été acquitté pour harcèlement sexuel sur la compagne du chanteur Berkay. Il a en revanche été condamné à deux ans et huit mois de prison avec sursis. Il était accusé de “blessures intentionnelles et port d’une arme sans licence”, selon l’agence turque Anadolu.

L’ancien joueur du Barça et de l’Atlético, avait “pété les plombs” dans une boite de nuit à Istanbul en octobre 2018.

Le bouillant milieu de terrain et non moins légendaire pour sa longévité en sélection, avait eu une altercation qui l’a opposée à un chanteur célèbre en Turquie, Berkay. En effet, il est rapporté dans la presse que l’artiste à la suite de l’accrochage, a eu le nez cassé, Arda Turan ayant pour cela joué d’un ‘’heading’’ dont il a le secret et que rarement il a mis en évidence sur les terrains. Il est dit aussi que l’enfant terrible du football turc aurait approché d’un peu trop près la femme de l’artiste et que c’est dans une velléité de la protéger que le chanteur s’est retrouvé à l’hôpital. Turan risquait jusqu’à 12 ans de prison ferme.