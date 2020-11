Un ancien conseiller de Griezmann tire à boulets rouges sur Messi

Longtemps critiqué après une première saison loin d’être convaincante avec le FC Barcelone l’année dernière, le Français Antoine Griezmann peine encore à trouver sa place dans le club catalan malgré certains progrès. Même s’il a ouvert son compteur en championnat lors du match contre Bétis samedi dernier, les statistiques du Français restent encore en dessous des attentes. Selon un ancien conseiller de Griezmann, Eric Olhats, tout cela est de la faute de Lionel Messi.

La relation entre les deux hommes est souvent pointée du doigt dans les médias. À ce sujet, Eric Olhats n’a pas mâché ses mots pour critiquer l’Argentin. « Antoine est arrivé dans un club en grosse difficulté où Messi a des vues sur tout. Il est à la fois un empereur et un monarque. Il n’a pas vu l’arrivée d’Antoine d’un bon œil. Son attitude a été déplorable. J’ai toujours entendu Antoine dire qu’il n’y avait pas de souci avec Messi, mais jamais l’inverse. C’est le régime de la terreur. Soit tu es avec lui, soit tu es contre lui », a-t-il déclaré à France Football.

Et d’ajouter : « La saison dernière, à l’arrivée d’Antoine, Messi ne lui parlait pas, ne lui filait pas de ballon. Il a créé un vrai traumatisme pour une adaptation plus que négative. Cela a forcément laissé des traces. C’était évident et visible ». Olhats s’est déclaré toutefois confiant sur le fait que Griezmann finira par s’imposer au Barça. « Il va essayer de régler tout ça sur le terrain. Rien d’autre… Dès qu’il est sur le terrain, il est heureux. Il s’accroche à ça. Pour lui, c’est stérile d’aller au combat. Je l’ai vu traverser tellement de moments compliqués que je sais qu’il y arrivera » a-t-il conclu.

M.F.