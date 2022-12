Un ancien arbitre international donne raison au Maroc contre la Croatie

L’ex-arbitre égyptien Gamal Al-Ghandour a donné raison aux Lions de l’Atlas concernant l’arbitrage du match Maroc-Croatie.

Interrogé sur beIN SPORTS, cet expert juge qu’il y avait bien une faute commise sur Achraf Hakimi en dehors de la surface de réparation. Il pense également qu’un penalty aurait dû être sifflé sur En-Nesry.

Rappelons que plusieurs médias ont rapporté qu’Achraf Hakimi aurait agressé verbalement le président de la FIFA dans le couloir qui mène aux vestiaires après le match Maroc-Croatie.

« Il ne s’est rien passé. J’étais en colère après la défaite contre la Croatie. Je regrette ce que j’ai dit sous le coup de la colère. C’est un ami pour qui j’ai énormément de respect. Je regrette ce que j’ai dit et je présente mes excuses », a déclaré Achraf Hakimi au micro d’Arriyadia.

À la fin du match, Hakimi était particulièrement remonté contre l’arbitrage. Il est même allé voir l’arbitre de la rencontre pour protester, notamment à cause d’un penalty non sifflé et une faute juste en dehors de la surface (sur sa personne). Le président de FRMF était lui aussi en colère contre l’arbitre de la rencontre et lui a fait comprendre lors de la remise des médailles.

De son côté Walid Regragui, n’a pas souhaité s’étendre sur le sujet. « Les joueurs n’ont pas a contester l’arbitrage. C’est le rôle de la fédération. Nous devons rester concentrés sur notre match et sur les décisions arbitrales », a-t-il indiqué en conférence de presse.