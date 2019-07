Un adolescent et son père interpellés à cause de Ronaldo (PHOTOS)

Un adolescent de 14 ans, fan de Cristino Ronaldo, a été interpellé par la police après s’être incrusté sur la pelouse du stade ayant abrité, à Singapour, le match amical de pré-saison qui a opposé la Juve à Tottenham (2-3).

Le jeune fan, qui répond au nom de Akhmadi Yerzhanov, a commis cette infraction pour prendre un selfie avec la star portugaise et risque une lourde amende pour avoir enfreint les lois strictes de Singapour.

Akhmadi, qui est un grand fan de Ronaldo, a assisté au match avec son père, originaire de la ville d’Aktau au Kazakhstan. Trois minutes avant la fin de la rencontre, il sauta par-dessus la clôture et courut vers Cristiano Ronaldo sur le banc.

Les agents de sécurité étaient sur le point d’arrêter le garçon lorsque le coach de la Juventus, Maurizio Sarri, lui a fait signe pour le laisser passer. Sarri avait déclaré: ” J’ai vu ce garçon quand il a envahi le terrain. J’ai compris qu’il voulait prendre une photo avec Ronaldo. J’avais peur que la sécurité ne l’arrête. Alors je lui ai fait signe et je l’ai accompagné pour voir Cristiano”.

Akhmadi a fini par prendre une photo avec le quintuple Ballon d’Or. Sur un nuage, l’adolescent a expliqué aux journalistes: “J’ai dit à Cristiano que je suis son fan et que je viens du Kazakhstan. Il m’a dit qu’il avait visité mon pays”. L’adolescent, qui avait l’air assoiffé après être entré sur la pelouse, a ajouté: “Il m’a souhaité bonne chance et m’a offert de l’eau.”

Après la fin du match, le garçon et son père ont été arrêtés par la police. Ils ont été informés qu’ils risquaient une lourde amende. Aibek Smadiyarov, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a déclaré: “Un adolescent kazakh et son père ont été emmenés au poste de police local”.

Et d’ajouter: “Compte tenu des lois très strictes en vigueur à Singapour, le garçon a été menacé d’une lourde amende et d’autres mesures administratives auraient pu être prises contre lui par les autorités. L’affaire a même été transférée au bureau du procureur mais, heureusement pour eux, leur consulat est intervenu et l’affaire a été réglée. L’adolescent et son père se sont finalement tirés avec un avertissement.

Bhyer Kabiro