Un accord aurait été trouvé entre Neymar et le FC Barcelone

Neymar aurait trouvé un accord de principe avec le FC Barcelone pour rejoindre le club cet été, rapporte le journal catalan Sport.

Selon la même source, Neymar a accepté de réduire son salaire de moitié pour revenir au Barça. Le Brésilien devrait toucher 24 millions par an au Barça et aurait accepté de signer un contrat de cinq ans. Toutefois, le média indique qu’aucun accord n’a été trouvé entre les dirigeants du Barça et ceux du PSG.

Notons que le Brésilien a rejoint le PSG pour un montant record de 222 millions d’euros en 2017. L’enfant prodige du Brésil pourrait donc écourter son séjour à Paris après seulement deux saisons.

Rappelons que, pour sa part, le coach du club de la capitale française, Thomas Tuchel, a exigé un “nettoyage dans le vestiaire” pour tenter de reconstruire l’équipe.

